Squadra esclusa dal campionato | arriva l’annuncio della FIGC

Una notizia che era nell’aria da un po’ di giorni. La FIGC ha recentemente diramato un comunicato, ora è ufficiale: il Rimini verrà estromesso dal campionato di Serie C. Anatomia di una caduta . Sette mesi fa la vittoria della coppa Italia di categorica, poi, solo il baratro. Il Rimini fermo a quota -5 nel girone B, dopo gli undici punti recuperati nelle prime 15 di campionato (Dall’iniziale penalizzazione di -16 per inadempienze amministrative) verrà estromesso dal campionato di Serie C. Questo il comunicato della FIGC: “Il Presidente Federale, preso atto che la società Rimini Football Club s. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “Squadra esclusa dal campionato”: arriva l’annuncio della FIGC

