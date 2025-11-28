Sport in tv oggi venerdì 28 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 28 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In primo piano gli sport invernali con gli Europei di curling con l’Italia protagonista e in cerca di un posto nell’atto conclusivo della rassegna continentale. La sfida contro la Svizzera deciderà la sorte degli azzurri. Terranno banco poi le tappe di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Allargando gli orizzonti si assisterà anche al primo giorno del week end di F1 a Lusail, in Qatar. 🔗 Leggi su Oasport.it
