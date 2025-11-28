Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata ricca di contenuti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo venerdì 28 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Sarà un venerdì intenso e carico di emozioni per lo sport: in programma gli Europei di curling con l’Italia protagonista. Spazio anche alla Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Si prospetta un fine settimana scoppiettane, anche perché torna la Formula 1. Stamani avrà inizio il primo giorno del weekend di F1 a Lusail, in Qatar. Una gara che potrebbe essere decisiva per la corsa al titolo, che vede in corsa le due McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Sportface.it