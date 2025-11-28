Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Sportface.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata ricca di contenuti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo venerdì 28 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Sarà un venerdì intenso e carico di emozioni per lo sport: in programma gli Europei di curling con l’Italia protagonista. Spazio anche alla Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Si prospetta un fine settimana scoppiettane, anche perché torna la Formula 1. Stamani avrà inizio il primo giorno del weekend di F1 a Lusail, in Qatar. Una gara che potrebbe essere decisiva per la corsa al titolo, che vede in corsa le due McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sport tv oggi programmaSport in tv oggi (giovedì 27 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 27 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il curling con gli ... Si legge su oasport.it

sport tv oggi programmaSport in tv oggi (martedì 25 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 25 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Riporta oasport.it

sport tv oggi programmaSci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile a Copper Mountain: orari e programma - Anche sulla pista di Copper Mountain il favorito è manco a dirlo lo svizzero Marco Odermatt, che spadroneggia nella specialità da anni. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Programma