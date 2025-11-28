Sport bonus seconda finestra 2025 | pubblicato l’elenco degli ammessi

Fiscooggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 9 dicembre dovranno effettuare le erogazioni liberali e inviare al Dipartimento per lo sport la quietanza di pagamento e il form che attesta la ricezione della liberalità. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

