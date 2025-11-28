Spirit Gospel Choir e Spirit Band in concerto al Teatro Verdi di Fiorenzuola
Il periodo natalizio si apre con un appuntamento imperdibile: domenica 7 dicembre, alle ore 21, il Teatro Verdi di Fiorenzuola ospiterà "Shining Star", il grande concerto di Spirit Gospel Choir accompagnato dall’energia travolgente della Spirit Band. Uno spettacolo che unisce emozione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
