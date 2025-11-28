Spezia vs Sampdoria quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby ligure mette di fronte due squadre deluse dal momento che il loro obiettivo era tornare in massima serie ed ora si ritrovano a lottare per non retrocedere. Spezia vs Sampdoria si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver sfiorato la Serie A nella scorsa stagione con la finale playoff persa contro la Cremonese, i liguri si ritrovano ad essere ultimi con 8 punti e ad aver cambiato allenatore con Donadoni che ha sostituito D’Angelo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
