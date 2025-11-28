Spezia Sampdoria Foti valuta due soluzioni tattiche in vista della sfida con Donadoni
Verso Spezia Sampdoria: Foti al bivio tattico, due moduli per affrontare gli uomini di Donadoni. Le ultimissime notizie La vigilia della Sampdoria è segnata da un’incertezza tattica in vista del derby ligure di domenica contro lo Spezia di Roberto Donadoni. Salvatore Foti si trova infatti di fronte a un bivio strategico, con due moduli principali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#SOCIAL - #Sampdoria, il video motivazionale di Luigi #Cherubini: ecco cos'è la pressione #speziasampdoria #speziasamp #sampdoria #samp #spezia #liguria #serieb #seriebkt #derby - facebook.com Vai su Facebook
Verso Spezia Sampdoria, Foti punta su due giocatori per il derby contro la squadra di Donadoni - Verso Spezia Sampdoria, ecco quali saranno i due calciatori su cui punterà Foti per ottenere i tre punti nel derby contro la squadra di Donadoni La Sampdoria si prepara ad affrontare lo Spezia in una ... Segnala sampnews24.com
Verso Spezia Sampdoria, Foti ha due alternative tattiche per la sfida contro gli uomini di Donadoni: i dettagli - Verso Spezia Sampdoria, Foti deve risolvere un dilemma per il derby di domenica contro gli uomini di Donadoni Un momento di incertezza tattica sta caratterizzando la vigilia della Sampdoria, in vista ... Si legge su sampnews24.com
Verso Spezia-Sampdoria, Roberto Donadoni perde Cassata. Emergenza infortuni in attacco? Il punto - Lo Spezia arriva al derby con la Sampdoria senza Cassata, Donadoni a Mantova ha perso anche Di Serio e in attacco può essere in emergenza ... Segnala clubdoria46.it