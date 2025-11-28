Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 28 al 30 novembre
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 28 al 30 novembre (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).La grande mostra su Fattori a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal 28 al 30: Weekend dei Formaggi Naturali in offerta speciale! In Gastronomia trovi una selezione unica di formaggi artigianali prodotti da piccoli casari: sapori autentici, lavorazioni tradizionali e qualità che racconta il territorio. Dal Pecorino di Farindola al - facebook.com Vai su Facebook
Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 28 al 30 novembre - 15, al Teatro Ablondi andrà in scena lo spettacolo “Separati ma non troppo”, commedia brillante di Paolo Caiazzo e Francesco Procopio che racconta con ironia e tenerezza ... Come scrive livornotoday.it
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 28 al 30 novembre - A Controne torna l'attesissima Sagra del Fagiolo, mentre a Cava de' Tirreni fa tappa "Choco Italia in Tour". Segnala salernotoday.it
Sagre, mercatini e fiere in Lombardia: cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 novembre 2025 - MIlano – L’ultimo weekend di novembre segna l’apertura ufficiale della stagione natalizia in Lombardia. Scrive ilgiorno.it