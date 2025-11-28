Spazio pubblico e città che cambia | laboratori artistici concerti e film per Prospettive
A Castel Bolognese prende ufficialmente il via un nuovo calendario di appuntamenti che fanno parte di “Prospettive”, il progetto triennale dedicato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli spazi sotto i portici della via Emilia, in vista dei futuri cambiamenti legati alla viabilità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
