Spazio pubblico e città che cambia | laboratori artistici concerti e film per Prospettive

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel Bolognese prende ufficialmente il via un nuovo calendario di appuntamenti che fanno parte di “Prospettive”, il progetto triennale dedicato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli spazi sotto i portici della via Emilia, in vista dei futuri cambiamenti legati alla viabilità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Spazio Pubblico Citt224 Cambia