Spartiti musicali antichi costumi e melodie del passato | inaugura la mostra ' Nati sotto Minerva'

La mostra “Nati sotto Minerva” fa parte del progetto Elettrobiblioteca, è curata da Fondazione Collegio San Carlo con Fondazione Ago e rientra nelle Celebrazioni del 400° Anniversario del San Carlo, una programmazione realizzata con il sostegno di Unicredit e di Fondazione di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il museo è un luogo perfetto anche per i più piccoli: laboratori, percorsi didattici e tante curiosità da esplorare! Cristoforo Munari, Natura morta con frutta, porcellana e strumenti musicali e Natura morta con frutta, libri, piatti e spartiti musicali, 1710-1720

Presi spartiti e libri antichi in ex convento, 7 denunciati - Due spartiti musicali, due libri e una stola sarebbero stati portati via da un gruppo di appassionati di "urbex fotografica" - Secondo ansa.it