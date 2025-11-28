Spari vicino alla Casa bianca | un afghano arruolato dagli Usa

Cms.ilmanifesto.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due soldati della Guardia nazionale provenienti dalla West Virginia sono stati colpiti da un attentatore a Washington D.C., davanti a una fermata della metropolitana a due isolati dalla Casa Bianca. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

spari vicino alla casa bianca un afghano arruolato dagli usa

© Cms.ilmanifesto.it - Spari vicino alla Casa bianca: un afghano arruolato dagli Usa

Altre letture consigliate

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Segnala iltempo.it

spari vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Da tg24.sky.it

spari vicino casa biancaWashington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: «Feriti alla testa due soldati della Guardia Nazionale». Identificato l'assalitore, Trump: «L’animale pagherà un prezzo ... - L'assalitore è 29enne afghano: Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Usa nel 2021 nell'ambito dell'operazione Allies Welcome ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Spari Vicino Casa Bianca