Spari vicino alla Casa bianca | un afghano arruolato dagli Usa
Due soldati della Guardia nazionale provenienti dalla West Virginia sono stati colpiti da un attentatore a Washington D.C., davanti a una fermata della metropolitana a due isolati dalla Casa Bianca. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Tg La7. . Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto https://tg.la7.it/esteri/washington-spari-casa-bianca-usa-arresto-26-11-2025-248365 - facebook.com Vai su Facebook
#StatiUniti. Spari vicino alla #CasaBianca. In fin di vita due militari della guardia nazionale, fermato un giovane afghano. #Trump parla di atto di terrore e annuncia l'arrivo a #Washington di altri 500 uomini della guardia nazionale Vai su X
Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Segnala iltempo.it
Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Da tg24.sky.it
Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: «Feriti alla testa due soldati della Guardia Nazionale». Identificato l'assalitore, Trump: «L’animale pagherà un prezzo ... - L'assalitore è 29enne afghano: Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Usa nel 2021 nell'ambito dell'operazione Allies Welcome ... msn.com scrive