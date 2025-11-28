Spari a Washington morta una delle due Guardie colpite Trump | Attacco terroristico
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che uno dei due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale – colpiti da un cittadino afghano vicino alla Casa Bianca – è morto, definendo l’attentatore, che aveva collaborato con la CIA nel suo Paese natale, un “mostro selvaggio”. La Guardia morta si chiamava Sarah Beckstrom, aveva 20 anni ed era entrata in servizio nel 2023. Trump ha definito Beckstrom una “persona incredibile, eccezionale sotto ogni aspetto”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
