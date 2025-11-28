Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Sarah Beckstrom, una dei due membri della Guardia Nazionale colpita ieri a Washington in una sparatoria, è morta. “Sarah Beckstrom della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, splendida e molto rispettata, ha iniziato il servizio nel giugno del 2023, eccezionale sotto ogni aspetto. È appena scomparsa”, ha detto Trump in una telefonata per il Ringraziamento ai militari, come riporta la Cnn. “Non è più con noi. Ora ci sta guardando dall’alto”, ha continuato il presidente. “È appena successo.È stata aggredita selvaggiamente, ora è morta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sparatoria Washington, Trump: “Morta una delle due Guardie Nazionali colpite”