Sparatoria Washington Trump | Morta una delle due Guardie Nazionali colpite
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Sarah Beckstrom, una dei due membri della Guardia Nazionale colpita ieri a Washington in una sparatoria, è morta. “Sarah Beckstrom della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, splendida e molto rispettata, ha iniziato il servizio nel giugno del 2023, eccezionale sotto ogni aspetto. È appena scomparsa”, ha detto Trump in una telefonata per il Ringraziamento ai militari, come riporta la Cnn. “Non è più con noi. Ora ci sta guardando dall’alto”, ha continuato il presidente. “È appena successo.È stata aggredita selvaggiamente, ora è morta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
"SARAH NON CE L'HA FATTA" | La sparatoria a Washington: morta la giovane soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/28/sparatoria-a-washington-morta-sarah-beckstrom-soldatessa-colpita-vicino-alla-casa-bian - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria a Washington, morta la militare Sarah Beckstrom Vai su X
Sparatoria a Washington, Trump: "Sarah Beckstrom è morta. Ora fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani" - Un membro della Guardia Nazionale aggredito a Washington è morto: lo annuncia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta affaritaliani.it
Sparatoria a Washington, morta una delle militari della Guardia Nazionale - È morta Sarah Beckstrom, una militare della Guardia nazionale rimasta ferita nell’attacco di mercoledì a Washington, vicino alla Casa Bianca. Segnala unionesarda.it
Morta Sarah Beckstrom, la soldatessa colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca - Stando a quanto accertato la donna è stata colpita quando era a terra: è deceduta ieri. Lo riporta fanpage.it