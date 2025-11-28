Sparatoria Washington Cnn | l’Amministrazione Trump aveva approvato domanda asilo assalitore afghano
La domanda di asilo di Rahmanullah Lakanwal, il 29enne afghano che mercoledì ha assalito due membri della Guardia Nazionale a Washington, era stata approvata quest’anno dall’Amministrazione Trump. Lo hanno riferito alla Cnn diversi funzionari delle forze dell’ordine. Lakanwal, che secondo quanto annunciato dalla procuratrice Jeanine Pirro dovrà rispondere di un’accusa di omicidio di primo grado per la morte della specialista della Guardia Nazionale del West Virginia Sarah Beckstrom, è arrivato negli Stati Uniti per la prima volta nel settembre 2021, poco dopo il caotico ritiro degli Stati Uniti da Kabul. 🔗 Leggi su Lapresse.it
