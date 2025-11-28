Sparatoria vicino alla Casa Bianca Trump | Morta una soldatessa della Guardia Nazionale | L' aggressore di Washington è un mostro

Tgcom24.mediaset.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver annunciato il decesso di Sara Beckstrom, il presidente Usa ha parlato del secondo soldato ferito nell'attacco: "Sta lottando per la sua vita, è in pessime condizioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sparatoria vicino alla casa bianca trump morta una soldatessa della guardia nazionale l aggressore di washington 232 un mostro

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, Trump: "Morta una soldatessa della Guardia Nazionale | L'aggressore di Washington è un mostro"

Altre letture consigliate

sparatoria vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Riporta tg24.sky.it

sparatoria vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Si legge su iltempo.it

sparatoria vicino casa biancaRahmanullah Lakanwal, chi è l'afghano colpevole della sparatoria vicino alla Casa Bianca - Ieri, nei pressi della Casa Bianca, c’è stata una sparatoria nella quale sono rimasti feriti due membri della Guardia Nazionale. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Vicino Casa Bianca