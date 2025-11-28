Sparatoria vicino alla Casa Bianca Trump | Morta una soldatessa della Guardia Nazionale | L' aggressore di Washington è un mostro
Dopo aver annunciato il decesso di Sara Beckstrom, il presidente Usa ha parlato del secondo soldato ferito nell'attacco: "Sta lottando per la sua vita, è in pessime condizioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
