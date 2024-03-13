Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Evangelion trasforma un personaggio sconosciuto in un milionario nascosto jumptheshark.it
“Ecco i big in gara a Sanremo 2025”. Festival, spunta a sorpresa la lista thesocialpost.it
Classifica dei migliori hulks: i personaggi più potenti della marvel con energia gamma jumptheshark.it
Striscia la notizia, addio a due amati volti del programma: “È il momento di iniziare una nuova fase” tvzap.it
Scandalo laurea in Romania, si dimette ministro alla Difesa lidentita.it
Napoli, Conte salta la conferenza stampa prima della Roma. Cosa succede thesocialpost.it
Il nuovo Cup in Lombardia è un fallimento: i pazienti costretti ad aspettare ore per prenotare visite mediche
L'assessore Bertolaso l'ha presentato come "una svolta" nella gestione delle prenotazioni sanitarie... ► fanpage.it
Roma Nuoto Master: Aprilia Sporting Village da applauso
Il 23 novembre è stata una giornata memorabile e ricca di successi per gli atleti dell'Aprilia Spo... ► latinatoday.it
Il genocidio di Gaza e la visita di Papa Leone XIV in Libano
“Il cessate il fuoco [a Gaza] rischia di creare la pericolosa illusione che la vita nella Striscia... ► it.insideover.com
Palestina, nuovo sit in promosso da “Rete Pace e Disarmo”
Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà sabato 29 novembre, alle ore 18:30, il presidio promosso ... ► anteprima24.it
Continue violazioni degli arresti domiciliari: 34enne arrestato dalla Polizia Stato
Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di sospensione degli arresti ... ► tarantinitime.it
Tre etichette dedicate a Gabriele D’Annunzio. Così Perla del Garda omaggia lo scrittore astemio che amava il vino
La cantina di Lonato del Garda lancia Raccolta Prodigiosa, un'edizione limitata di vino e grappa che... ► gamberorosso.it
Antonella Clerici, dopo The Voice Senior arriva una nuova avventura: ecco cosa bolle in pentola
Questa sera Rai1 propone un nuovo appuntamento con The Voice Senior, guidato come sempre da Antone... ► tivvusia.it
Lazio, i convocati per il Milan: rientrano Castellanos e Dele Bashiru
Sono 22 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida di San Siro. Out Rovella, Gigot, Cancel... ► gazzetta.it
Gasperini tra Roma Napoli e la gaffe della tv argentina, il video è virale: “Ma che ci fa lì?”
Il tecnico giallorosso non parlerà alla vigilia del big match contro la squadra di Conte Come Conte... ► calciomercato.it
Regali sostenibili per il Natale 2025? Ecco la Guida di MondoUomo.it.
Scegliere regali sostenibili per Natale 2025 è un gesto che combina stile e consapevolezza. Ogni pr... ► mondou.it
Monte Vezzi, a 19 anni dalla frana c'è chi vive ancora nei container: "La nostra vita tra topi e degrado"
Ischia, 19 anni dopo la frana di Monte Vezzi alcune famiglie vivono ancora nei container. A quasi ... ► napolitoday.it
Farmaco comune per l’ipertensione blocca le cellule di un mortale cancro al cervello: lo studio
I ricercatori hanno scoperto che l'idralazina, un comune farmaco contro l'ipertensione usato da dec... ► fanpage.it
Zenga ripercorre la propria carriera: «Uomo Ragno, le vittorie e la nazionale. Ecco perché non sono tornato all’Inter»
di Redazione Inter News 24Walter Zenga si è raccontato in una recente intervista, parlando di varie ... ► internews24.com
Marracash e la verità sulla rottura con Elodie: “Credevo volesse farmi male”
Marracash torna a parlare della rottura con Elodie e lo fa in modo intimo e sincero, svelando cosa ... ► dilei.it
Bonus Inps per le imprese avviate da giovani disoccupati: come ottenere 500 euro al mese
L’Inps ha pubblicato la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, che mette finalmente nero su bianco ... ► ildenaro.it
Da Ztl a Zer, ecco le "zone a emissione ridotte" proposte dal Pd
Dare un nuovo nome alle zone a traffico limitato di Roma non più legato alla circolazione delle au... ► romatoday.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 novembre: le regioni a rischio
Nella prima parte del weekend migliora il tempo ma piogge e temporali colpiranno ancora le regioni ... ► fanpage.it
Daniela Santanchè minacciata sui social, utente su Facebook: “Sparatele con un fucile per farla dimettere”, Ministra: “Avanti per la mia strada”
Santanchè ha rivelato di essere stata bersaglio di un messaggio particolarmente grave pubblicato d... ► ilgiornaleditalia.it
I segreti del motore TriFlux per le Lancia ECV1 ed ECV2
Dire TriFlux significa evocare una leggenda, forse la più bella per gli appassionati italiani. La pa... ► tuttorally.news
Roberta Bruzzone, l’annuncio che spiazza gli italiani
Roberta Bruzzone torna al centro dell’attenzione televisiva con una mossa che ha lasciato tutti sen... ► tvzap.it
Uomo cade in mare da una nave: ricerche senza sosta
Le autorità spagnole sono impegnate da ieri nelle operazioni di ricerca di un cittadino britannico ... ► thesocialpost.it
Cristiano Ronaldo inaugura “Vega”: il nuovo club super esclusivo di Madrid dove telefoni e foto sono vietati. Ecco quanto costa entrarci
Cristiano Ronaldo si prepara a lanciare un nuovo progetto imprenditoriale nel cuore di Madrid: un c... ► ilgiornale.it
Trasporto scolastico a Fiumicino: su 224 richieste inseriti già 200 studenti
Fiumicino, 28 novembre 2025 – “A seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle do... ► ilfaroonline.it
Volano gli stracci in consiglio, l'opposizione abbandona l'aula: "Dal sindaco offese e parole violente"
Volano gli stracci in consiglio comunale a Casapulla dove la minoranza abbandona l’aula in segno d... ► casertanews.it
Pippo Baudo, nessun "sì" all'eredità da 10 milioni? Il sospetto del notaio
"Il testamento di Baudo è semplicissimo": Renato Carraffa, il notaio che ha redatto e aperto il tes... ► liberoquotidiano.it
Pio Esposito schiacciato tra Yamal e Estevao: che figura ci fa l’Italia?
Pio Esposito viene spesso elogiato alla pari con Lamine Yamal e Estevao Willian: un’esagerazione ch... ► glieroidelcalcio.com
Partecipazione, «Groppelli racconta favole, una narrazione per chiudere la legislatura»
«Le legittime dichiarazioni dell'assessore Serena Groppelli sull’incarico affidato in via diretta ... ► ilpiacenza.it
Calzini da uomo, ovver quel tocco di stile che fa la differenza…
Più tradizionali o più estrosi, più sobri nelle tinte o più vivaci, in abbinamento cromatico alla m... ► mondou.it
Molestie ai passanti e degrado: smantellati i giacigli di fortuna fra Termini e San Lorenzo
Molestie ai passanti e degrado diffuso. Siamo nella zona di Porta San Lorenzo, a due passi dalla s... ► romatoday.it
Ondata di freddo su Napoli, il Comune prepara 140 posti letto per i più bisognosi
Potenziati i servizi per i senza fissa dimora da parte del Comune di Napoli in vista dell'inverno: ... ► fanpage.it
Dissing Caressa Adani, il telecronista laziale sull’accaduto: «Questa diatriba ha stufato, vi dico perché»
di Redazione Inter News 24Dissing Caressa Adani: il telecronista ed opinionista sportivo racconta la... ► internews24.com
Gli esponenti del Pd regionale a Monza: presidio alla STMicroelectronics
Un tour in Brianza per fare il punto sui bisogni di cittadini e lavoratori: dai trasporti all'occu... ► monzatoday.it
Musei in Musica. «Prospettive di suono» alla Casa dell'Architettura: tra spazio, armonia e ascolto condiviso
Un invito a riscoprire lo spazio attraverso la musica, lasciandosi guidare da melodie in trasformaz... ► iltempo.it
Serie B 2025/26 Diretta DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
La 14ª giornata di Serie BKT si aprirà domani sera con il derby Cesena–Modena, in programma all’Orog... ► digital-news.it
Natalità, allarme Istat: nel 2025 atteso un nuovo record negativo di nascite
In Italia si fanno sempre meno figli. I dati più recenti sul bilancio demografico indicano che il 2... ► panorama.it
Albertini: “una squadra come il Milan ha il dovere di inseguire lo scudetto. Allegri ha…”
Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' do... ► pianetamilan.it
Droghe: l'esperienza di Villa Maraini per salvare vite e prevenire conflitti in Africa
Si è concluso a Roma il training internazionale su riduzione del danno e politica umanitaria sulle... ► romatoday.it
Atac, l’ANPG: “Le guardie giurate non possono sostituire i controllori”
Roma, 28 novembre 2025 – In merito alla questione della responsabilità di ATAC a Roma nella sostitu... ► ilfaroonline.it
l’incredibile notorietà e i guadagni di neon genesis evangelion Neon Genesis Evangelion rappresenta... ► jumptheshark.it
Il vasto universo narrativo di Marvel’s Hulk si arricchisce di numerosi personaggi gamma mutati, og... ► jumptheshark.it
Roma Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport)
Archiviata la parentesi europea, tutte le luci in casa Napoli e Roma sono puntate sulla sfida di do... ► ilnapolista.it
Crocierista 76enne cade in mare a largo di Tenerife: ricerche ancora in corso
ABBONATI A DAYITALIANEWS Più di 24 ore di ricerche senza sosta Sono trascorse oltre 24 ore d... ► dayitalianews.com
“Frecciarossa salvo, risultato fondamentale: servizio strategico per studenti, turisti e lavoratori”
“Per Parma è una notizia importantissima: la fermata del Frecciarossa 9330 sulla tratta da Roma è ... ► parmatoday.it
Microcamera e modem wi fi per passare l’esame della patente, denunciato
Microcamera sul torace e un modem wi-fi alla caviglia per sostenere l’esame teorico della patente.... ► ilpiacenza.it
Tutela di cani e gatti, raggiunto l’accordo in Europa: dalla microchippatura al collare a strozzo
Raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per un disegno di legge che prevede regole ... ► fanpage.it
Tsunoda incredulo per lo strano messaggio radio in Qatar: “Non sapevo che Bottas stesse guidando”
Un team radio delle libere del Qatar non è passato inosservato. L'ingegnere di Tsunoda ha avvertito... ► fanpage.it
Inter, Bergomi: “La squadra ha bisogno di tre acquisti”
La sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid ha portato a galla diverse riflessioni non solo su... ► forzainter.eu
Migliori serie da guardare in attesa di maxton hall 3
Serie consigliate in attesa di Maxton Hall 3: le migliori alternative per gli appassionati La lunga... ► jumptheshark.it
Stranger things il vero significato del numero di undici e cosa succede se chiami
innovazioni nella narrazione di stranger things 5: un elemento sorprendente La quinta stagione di S... ► jumptheshark.it
Inclusività e parchi gioco accessibili: a San Giorgio Jonico un investimento sul futuro dei bambini
Tarantini Time QuotidianoL’Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico si candida all’Avviso Pub... ► tarantinitime.it
Denudata e accoltellata a Secondigliano: volevano costringerla a lasciare la casa popolare
Una 42enne ucraina è stata picchiata e ferita con un coltello nella sua abitazione a Secondigliano,... ► fanpage.it
Quali sono le migliori maschere viso per uomo e come applicarle?
Le maschere viso per uomo sono valide alleate per la cura della pelle, ma occorre comprendere bene ... ► mondou.it
Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa e l’addio al programma di Milo Infante
Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte dov... ► fanpage.it
Sanità, ok alla riforma regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole, con 15 voti favorevoli e 12 con... ► genovatoday.it
Can Am ritorna nelle due ruote: le Pulse e Origin ampliano l'offerta elettrica del marchio
Ha il sapore del ritorno alle origini la scelta di Can-Am, ribadita a Eicma 2025, di rientrare nel s... ► video.gazzetta.it
Il Parco delle Groane progetta il raddoppio
Un nuovo asse verde da Meda a Montorfano. È quello a cui punta il Parco delle Groane e della Brugh... ► monzatoday.it
“Nuove rotte”: mostra di Roberto Carullo e Andrea Genovese al Galata Museo del Mare
Inaugura sabato 29 novembre alle ore 16, presso il Galata Museo del Mare, la mostra “Nuove rotte” ... ► genovatoday.it
Reggiana Frosinone, le probabili formazioni
Il Frosinone arriva alla sfida con la Reggiana con entusiasmo e consapevolezza. La brillante vitto... ► today.it
L'alta moda nel cuore di Rimini, una mostra celebra la forza creativa e culturale del Distretto Romagnolo
Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo ... ► riminitoday.it
Standing ovation per una dama di UeD che asfalta il parterre maschile, Ernesto se ne va
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato uno scontro tra Agnese De Pasquale e Federico Ma... ► tutto.tv