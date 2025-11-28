Spaccio nella piazza del quartiere i cittadini chiamano la Polizia e fanno arrestare due pusher

Perugiatoday.it | 28 nov 2025

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Foligno hanno arrestato una 60enne italiana, già nota alla Polizia in ragione dei suoi precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, e un 33enne egiziano.Secondo la Polizia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

