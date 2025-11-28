Spaccate nei negozi Scandicci partecipa al tavolo per la sicurezza pubblica in Prefettura

Firenzetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta il Comune di Scandicci ha partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura di Firenze sul tema delle spaccate ai danni dei negozi. Alla riunione, che si è tenuta nella mattinata di giovedì 27 novembre a Palazzo Medici Riccardi su invito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

