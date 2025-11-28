Sottrazione asset russi Kallas | ‘se ci sono rischi dobbiamo condividerli’

Kaja Kallas ha riconosciuto che il Belgio potrebbe trovarsi ad affrontare seri problemi se trasferisse risorse russe all'Ucraina.

