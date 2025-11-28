Sostituto della carne dalla farina di girasole | la nuova alternativa vegetale ricca di proteine e non OGM

Un team di ricercatori brasiliani e tedeschi ha sviluppato un sostituto della carne a base di farina di semi di girasole, ricco di proteine, minerali e grassi sani, totalmente non OGM. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

? Oggi da C’ena una volta ti mostro come sostituire 100 g di carne in modo sano, equilibrato e nutriente. Che tu sia vegetariano, semplicemente voglia ridurre la carne o ti servano alternative per variare la tua alimentazione, esistono tantissimi alimenti ca - facebook.com Vai su Facebook

Sostituto della carne dalla farina di girasole: la nuova alternativa vegetale ricca di proteine e non OGM - Un team di ricercatori brasiliani e tedeschi ha sviluppato un sostituto della carne a base di farina di semi di girasole, ricco di proteine, minerali e ... Si legge su fanpage.it

L'alimento ricco di proteine e fibre che si cucina in mille modi ed è il sostituto ideale della carne - Si presenta sotto forma di semi, ma si direbbe che esistano infiniti modi per introdurla nella dieta. vogue.it scrive