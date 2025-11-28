Sosta a Como l' Acus smonta la delibera di Rapinese e chiede di rifarla | No a criteri di cassa
L’associazione Acus Como ha presentato al sindaco Alessandro Rapinese e ai dirigenti competenti un’istanza formale di riesame della delibera di giunta n. 392 del 17 novembre 2025, con cui il Comune ha ridisegnato il sistema della sosta regolamentata in città.Nel documento, firmato dal presidente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Scopri altri approfondimenti
Como, furti a bordo di auto in sosta, denunciati dalla Polizia di Stato di Como due tunisini di 18 anni, nel marsupio refurtiva e coltello. Leggi: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/295769257d1874cf2299811517 - facebook.com Vai su Facebook
Sosta a Como, l'Acus "smonta" la delibera di Rapinese e chiede di rifarla: "No a criteri di cassa" - Zone sbagliate, norme travisate e 900 posti fantasma: ecco l'analisi dell'Associazione civica utenti della strada ... quicomo.it scrive
Nuovo piano parcheggi. Acus al Comune: “Si fermi, a Como mancano 4mila posti” - A Como mancano 4mila posti auto, il Comune faccia marcia indietro. Lo riporta espansionetv.it