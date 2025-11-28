Sosta a Como l' Acus smonta la delibera di Rapinese e chiede di rifarla | No a criteri di cassa

Quicomo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Acus Como ha presentato al sindaco Alessandro Rapinese e ai dirigenti competenti un’istanza formale di riesame della delibera di giunta n. 392 del 17 novembre 2025, con cui il Comune ha ridisegnato il sistema della sosta regolamentata in città.Nel documento, firmato dal presidente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Sosta a Como, l'Acus "smonta" la delibera di Rapinese e chiede di rifarla: "No a criteri di cassa" - Zone sbagliate, norme travisate e 900 posti fantasma: ecco l'analisi dell'Associazione civica utenti della strada ... quicomo.it scrive

Nuovo piano parcheggi. Acus al Comune: “Si fermi, a Como mancano 4mila posti” - A Como mancano 4mila posti auto, il Comune faccia marcia indietro. Lo riporta espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Sosta Como Acus Smonta