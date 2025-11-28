Sorriso europeo ma il campionato incombe | prova di maturità con il Napoli

La prima vittoria casalinga in Europa League ha garantito alla Roma la possibilità di recuperare ancora terreno in classifica, tornando in piena corsa per una qualificazione diretta agli ottavi. Il 2-1 rifilato al Midtjylland dovrà però essere immediatamente archiviato per tornare a concentrarsi sul campionato, dove la formazione di Gasperini è attesa da una sfida che potrà dare segnali importanti per i futuri obiettivi. Tra due soli giorni infatti i giallorossi affronteranno il Napoli di Antonio Conte, che dopo un periodo non semplice è tornato ad infilare due vittorie consecutive dopo la sosta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

