La prima vittoria casalinga in Europa League ha garantito alla Roma la possibilità di recuperare ancora terreno in classifica, tornando in piena corsa per una qualificazione diretta agli ottavi. Il 2-1 rifilato al Midtjylland dovrà però essere immediatamente archiviato per tornare a concentrarsi sul campionato, dove la formazione di Gasperini è attesa da una sfida che potrà dare segnali importanti per i futuri obiettivi. Tra due soli giorni infatti i giallorossi affronteranno il Napoli di Antonio Conte, che dopo un periodo non semplice è tornato ad infilare due vittorie consecutive dopo la sosta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sorriso europeo, ma il campionato incombe: prova di maturità con il Napoli