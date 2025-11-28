Sondaggio Meloni non si ferma più | chi crolla a sinistra

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni non si ferma più e supera la soglia del 30% nell'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixè. Il partito della premier, in particolare, guadagna un netto 1,1% in due mesi e si attesta ora al 30,3% dei consensi. In generale, resta solida tutta la coalizione di centrodestra: Forza Italia di Antonio Tajani nonostante un leggero calo si attesta comunque al 9,1%; mentre la Lega di Matteo Salvini è al 7,8%. Nel totale, quindi, i partiti che formano la maggioranza di governo sono al 37%. Una performance meno brillante quella del centrosinistra, che arranca un po' nella rilevazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

