L’ultima tornata di sondaggi ridisegna il panorama politico italiano come un mosaico in perenne mutamento. I nuovi numeri rivelano spostamenti poco rumorosi, ma con effetti potenzialmente significativi sulle strategie dei partiti. E sotto la superficie, le coalizioni guardano con attenzione ai flussi migratori dei consensi: chi guadagna fiducia, chi la perde — e chi resta in bilico. Vittorie regionali e nuovo slancio del Centrosinistra. Negli ultimi mesi, il governo Meloni si è trovato a fare i conti con le ultime batoste elettorali: il centrosinistra ha conquistato Puglia e Campania, due regioni storicamente difficili da strappare alla destra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, Meloni non si ferma più: chi crolla a sinistra