Sondaggi politici Meloni non si ferma più | chi crolla a sinistra
L’ultima tornata di sondaggi ridisegna il panorama politico italiano come un mosaico in perenne mutamento. I nuovi numeri rivelano spostamenti poco rumorosi, ma con effetti potenzialmente significativi sulle strategie dei partiti. E sotto la superficie, le coalizioni guardano con attenzione ai flussi migratori dei consensi: chi guadagna fiducia, chi la perde — e chi resta in bilico. Vittorie regionali e nuovo slancio del Centrosinistra. Negli ultimi mesi, il governo Meloni si è trovato a fare i conti con le ultime batoste elettorali: il centrosinistra ha conquistato Puglia e Campania, due regioni storicamente difficili da strappare alla destra. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondaggi politici, l’effetto regionali ancora non si vede: salgono Fdi e Pd, scendono i 5 Stelle - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
Sondaggi politici: Il Pd prova a reagire, ma il tonfo M5S "affonda" il centrosinistra. Meloni salva (di nuovo) gli alleati - Sondaggi politici 2025: FdI supera il 30% e trascina il centrodestra, mentre il crollo del M5S frena il Pd e raffredda le speranze del centrosinistra. Da tag24.it
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra allunga al 49% dopo Regionali: scende Meloni, Pd respira, balzo Lega 9% - Sondaggi politici Only Numbers dopo le Regionali 2025: cosa cambia, chi sale e chi scende. Lo riporta ilsussidiario.net
Sondaggi politici, ecco chi ha vinto davvero le ultime elezioni - Ma il quadro che emerge dal risultato delle elezioni regionali è diverso. Lo riporta money.it