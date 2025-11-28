Sondaggi politici Fratelli d'Italia ancora sopra il 30% sotto il Pd | chi vince
FdI ancora sopra il 30%. Sotto il Pd, con il 21,8%. Forza Italia supera la Lega. Ecco l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'istituto Ixè. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sondaggi politici, l’effetto regionali ancora non si vede: salgono Fdi e Pd, scendono i 5 Stelle - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora sopra il 30%, sotto il Pd: chi vince - Ecco l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’istituto Ixè. Lo riporta fanpage.it
Cosa dicono i sondaggi politici dopo le Regionali? Trionfo per Fratelli d’Italia (31,6%), cresce anche il Pd (22,3%). In calo M5s - regionali 2025: FdI resta primo partito, PD cresce, M5S cala; coalizioni già guardano alle Politiche 2027. Scrive blitzquotidiano.it
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia oltre il 30%: leggero calo per il Pd, male il M5S - Fratelli d'Italia continua a viaggiare con il vento in poppa e supera il 30%. Come scrive msn.com