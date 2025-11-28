Sommergibili in missione a Singapore | quando la Regia Marina portò la guerra silenziosa nei mari d’Oriente

Quando il 15 febbraio 1942 i soldati giapponesi conquistarono lo stato insulare di Singapore, terra d’oltremare dell’Impero Britannico che aveva stabilito una importante base navale militare in quella che considerava una “ Gibilterra asiatica ”, l’ordine di confiscare i beni dei vecchi colonialisti anglosassoni per adibirli a nuovo uso fu una delle prime preoccupazioni dell’ Impero del Sole Nascente, merite di aver fatto cadere la città-fortezza in soli sei giorni. Tra questi beni, era anche la magione di Westbourne, una sfarzosa villa coloniale dalle alte colonne bianche che gli attachés militari consegnarono agli alleati tedeschi, i quali non tardarono a stabilire una sede logistica della Kriegsmarine, la Marina militare del Reich che avrebbe immediatamente gettato le basi per gestire e condurre un intenso scambio di beni tra l’Asia e l’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

