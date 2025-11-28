Solidarietà e innovazione | il Rotary Club Avellino Ovest al fianco del Centro Australia

AVELLINO – Al Centro Australia, struttura dell’Asl di Avellino situata in Contrada Amoretta, questa mattina è stato consegnato uno stabilizzatore multisensoriale. Si tratta di un ausilio posturale destinato ai ragazzi con patologie neurologiche complesse, impegnati ogni giorno in percorsi di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

