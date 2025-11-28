La nostra solidarietà redazionale al direttore Andrea Malaguti, ai colleghi della Stampa e al Cdr che ha diffuso un comunicato per condannare “con forza l’irruzione di un centinaio di manifestanti all’interno della redazione centrale del nostro giornale”. E siccome il Kollettivo studentesco autonomo è assai coraggioso, hanno approfittato del giorno in cui la redazione era vuota per effettuare il loro “sanzionamento: versati chili di letame sui giornalisti complici”. Apperò. Protestavano per l’arresto di Mohamed Shahin, l’imam che inneggiava al 7 ottobre: contro di lui “veline commissionate direttamente dalla Digos su volere del governo” (io so, ma non ho le prove: i danni eterni di PPP), sanno distinguere “la verità dalla prezzolata propaganda sionista”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Solidali con la Stampa