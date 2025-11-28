Solberg Fourmaux e Paddon al Dévoluy

Il talento svedese userà la gara francese come test in vista del Monte-Carlo, ritrovando la Toyota GR Yaris Rally1 contro Adrien Fourmaux, vincitore lo scorso anno, e Hayden Paddon, di ritorno in Europa con la Rally2. Oliver Solberg non dovrà aspettare il Rallye Monte-Carlo per tornare su una Rally1: il campione WRC2 sarà infatti al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

News recenti che potrebbero piacerti

Adrien Fourmaux Rally Leader at the end of Thursday After Day 2. Rally Saudi Arabia Jeddah #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Rallye d’Estonie: La surprise Solberg, Fourmaux 5e - Auteur d'un très bon vendredi, Oliver Solberg (Toyota) a crée la surprise en se hissant en tête à l'issue de la première journée du Rallye d'Estonie. Riporta sports.fr

Oliver Solberg creuse l'écart sur Tänak et Neuville au rallye d'Estonie, Fourmaux remonte - Thierry Neuville (Hyundai) a fini par monter sur la troisième marche du podium provisoire en prenant le meilleur ... Come scrive lequipe.fr

Rallye d’Estonie: La surprise Solberg, Fourmaux 5e - Présent pour la première fois dans un rallye de la catégorie reine depuis 2022, Oliver Solberg ne cesse d'impressionner depuis le début du Rallye d'Estonie. Come scrive msn.com