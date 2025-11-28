Sofia Goggia | L’obiettivo è rimanere concentrata dall’inizio alla fine

Sulle nevi di Copper Mountain (USA), andrà in scena domani il secondo gigante della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo l’Opening di Soelden, l’Italia, priva di Federica Brignone e di Marta Bassino, confida tanto nelle voglie di Sofia Goggia di esprimersi ad alto livello tra le porte larghe. L’uscita di scena prima del tempo in Austria è qualcosa che non è piaciuto alla campionessa bergamasca e in Colorado Sofia vuole trovare costanza di rendimento nella sua prestazione. Sono un po’ queste le sensazioni dell’azzurra alla viglia di questa gara, la cui prima manche è prevista alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia: “L’obiettivo è rimanere concentrata dall’inizio alla fine”

