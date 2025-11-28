Sneijder furibondo | Questo è bullismo dovrebbe vergognarsi Cosa è successo a Angelo Stiller

Durante Go Ahead Eagles-Stoccarda di Europa League c'è stato un brutto episodio. Lo svedese Evardsen ha preso in giro Stiller per via del suo naso. Evardsen non si è scusato e Sneijder in TV è andato su tutte le furie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

