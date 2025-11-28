Smartphone ultrasottili addio dopo le vendite sottotono di iPhone Air?
I produttori cinesi starebbero rivedendo i propri piani produttivi dopo aver valutato la reazione dei consumatori. 🔗 Leggi su Wired.it
