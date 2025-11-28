Smart Bank l' ex Banca del Sud muove l' interesse di Buffetti società con un fatturato di €90 milioni parte di Dylon Italia
Il 28 novembre i soci di Cirdan Group dovranno decidere se accettare la proposta della controllata di Dylon Italia, la vendita resta però vincolata all’esito della disputa legale ancora in corso tra Banca d’Italia e i soci ed ex vertici di Smart Bank Smart Bank, l’istituto digitale commissari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Cirdan, che controlla Smart Bank, non sembra però convinto dell’offerta di Buffetti, che non è l’unica. Possibile anche una ricapitalizzazione della banca commissariata da Bankitalia, mentre prosegue la battaglia davanti al Consiglio di Stato - facebook.com Vai su Facebook
Buffetti punta Smart Bank: il gruppo di software fa parte di Dylon Italia ed è interessato alla ex Banca del Sud - Cirdan, che controlla Smart Bank, non sembra però convinto dell’offerta di Buffetti, che non è l’unica. Secondo milanofinanza.it
Smart Bank, commissariata la ex Banca del Sud che offriva conti deposito all’8% - Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, Via Nazionale ha disposto l’amministrazione straordinaria per la banca di investimento digitale con sede a ... Si legge su corriere.it
Smart Bank, vittoria di Bankitalia: per il Consiglio di Stato è valido il commissariamento dell’ex banca del Sud - Ora può ripartire il processo di vendita di Smart Bank, ma gli ex vertici sono pronti a rivolgersi alla giustizia europea Il Consiglio di Stato dà ragione a Bankitalia sul commissariamento di Smart ... Si legge su milanofinanza.it