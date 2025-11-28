Slot la grande fuga dall’offline | il digitale domina il mercato italiano

Tempo di lettura: 3 minuti Il comparto delle slot machine in Italia vive oggi una fase di forte trasformazione, segnata dall’inesorabile spostamento degli utenti dal mercato fisico a quello online. Non c’è da meravigliarsi che in piena epoca digitale l’offerta online stia guadagnando terreno a ritmo sostenuto, mentre la rete fisica fatica a mantenere i volumi e il grado di partecipazione del passato. Secondo quanto riportato nei mesi scorsi da Panorama, la raccolta del gioco legale nel 2024 è stata pari a 21,5 miliardi di euro, con un incremento del digitale del +153% nei cinque anni precedenti, mentre il retail (punti fisici) ha registrato un calo del 12% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it