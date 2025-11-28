Slot la grande fuga dall’offline | il digitale domina il mercato italiano
Tempo di lettura: 3 minuti Il comparto delle slot machine in Italia vive oggi una fase di forte trasformazione, segnata dall’inesorabile spostamento degli utenti dal mercato fisico a quello online. Non c’è da meravigliarsi che in piena epoca digitale l’offerta online stia guadagnando terreno a ritmo sostenuto, mentre la rete fisica fatica a mantenere i volumi e il grado di partecipazione del passato. Secondo quanto riportato nei mesi scorsi da Panorama, la raccolta del gioco legale nel 2024 è stata pari a 21,5 miliardi di euro, con un incremento del digitale del +153% nei cinque anni precedenti, mentre il retail (punti fisici) ha registrato un calo del 12% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultimi slot di visita disponibili per venire a scoprire sabato 29 novembre Questa luminosissima soluzione al quinto piano in zona Loreto montegranaro via Galilei. Con tre camere due bagni ristrutturati cucina abitabile grande salone e ripostiglio enorme soff - facebook.com Vai su Facebook
Elia Del Grande, in fuga dalla comunità il killer della "strage dei fornai": sterminò la famiglia a fucilate - Per il triplice omicidio, Del Grande era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni di carcere. Segnala corriereadriatico.it
Elia Del Grande arrestato, come ha fatto a nascondersi per 13 giorni: «Aiutato nella fuga». La latitanza nel paese della strage - È durata tredici giorni la nuova fuga di Elia Del Grande, l’uomo di 49 anni condannato per la cosiddetta “strage dei fornai” di Cadrezzate. Da leggo.it
Del Grande ancora in fuga. Il sindaco del suo paese: "Dovrebbe consegnarsi per rispetto a quei morti" - "Se potessi parlare a Elia Del Grande gli direi di consegnarsi alle forze dell’ordine. Secondo ilrestodelcarlino.it