Skipass a 8 euro | come sciare con meno di 10 euro dal 9 al 22 dicembre in Lombardia
Sciare in Lombardia con skipass a 8 euro. Saranno 13mila i biglietti giornalieri che nelle giornate tra il 9 e il 22 dicembre Regione Lombardia metterà a disposizione per i giovani under 18 e i possessori di biglietti olimpici e paralimpici che potranno così sciare nelle stazioni lombarde a un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
