Skintellectual | le Gen Z e Alpha ormai ne sanno più delle madri in fatto di routine di bellezza Va bene così?

Se i vostri figli adolescenti conoscono la differenza tra AHA e BHA, sono skintellectual, persone informatissime su ingredienti, benefici e scienza dei prodotti per la cura della pelle, consapevoli delle proprie esigenze cutanee. In fatto di bellezza i giovanissimi, oggi, insegnano ai genitori. Ma la lezione può essere reciproca, non solo unilaterale. Per il bene di tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

