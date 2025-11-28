Skintellectual | le Gen Z e Alpha ormai ne sanno più delle madri in fatto di routine di bellezza Va bene così?
Se i vostri figli adolescenti conoscono la differenza tra AHA e BHA, sono skintellectual, persone informatissime su ingredienti, benefici e scienza dei prodotti per la cura della pelle, consapevoli delle proprie esigenze cutanee. In fatto di bellezza i giovanissimi, oggi, insegnano ai genitori. Ma la lezione può essere reciproca, non solo unilaterale. Per il bene di tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
