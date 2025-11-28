Sindacato dei pensionati sul piede di guerra sit in di protesta in Prefettura

Sit in di protesta dello Spi Cgil davanti alla Prefettura di Caserta per esprimere il disappunto sulla manovra economica ritenuta ‘iniqua’. Il sindacato dei pensionati, ha deciso di far sentire la propria voce nell’ambito della mobilitazione nazionale che porterà allo sciopero generale del 12. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

Assemblea delle Assemblee della Cgil Pisa, delle categorie sindacali e dei Pensionati a Pisa il 28 novembre, verso lo sciopero generale. La CGIL Pisa, insieme alle Categorie Sindacali e al Sindacato dei Pensionati, prosegue il percorso di mobilitazione che - facebook.com Vai su Facebook

Sindacati sul piede di guerra, riprendono gli scioperi alla ProGest - Lo hanno annunciato i sindacati di categoria di Cgil e Cisl, preoccupati perché si sta avvicinando il 7 gennaio, il ter ... Si legge su noitv.it

Abruzzo TUA: Sindacati sul piede di guerra, in previsione sit-in e scioperi - Pescara – La nuova stretta della società pubblica Tua Spa inizia da Pescara, un accorpamento di residenze, di distretti distanti e diversi tra loro che da tempo questo management ha ritenuto mi ... wallnews24.it scrive

Ex Ilva, Sindacati sul piede di guerra: intervenga Meloni - Entra in una fase nuova, segnata da occupazioni, assemblee straordinarie e un livello di tensione crescente la vertenza sull'ex Ilva con i sindacati che ora non contestano più soltanto i ... Si legge su finanza.repubblica.it