Sindacati convocati sulle prove finali posizioni economiche ATA | incontro previsto alle ore 14.00
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato un incontro con le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca per discutere alcune criticità emerse in merito alle prove finali delle posizioni economiche del personale ATA. La riunione è in programma per il 28 novembre 2025 alle ore 14.00. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
