S’inaugura la scuola realizzata a consumi zero con i materiali delle demolizioni | Modello di sostenibilità

Costa Volpino. Consumi energetici quasi azzerati, un impianto fotovoltaico, spazi progettati per sfruttare al massimo la luce naturale, isolamento termico e acustico e un cantiere circolare che ha riutilizzato i materiali di demolizione e terre da scavo per creare aree verdi. Tutte caratteristiche della nuova scuola primaria della frazione di Piano a Costa Volpino. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale e interamente finanziato per oltre 7 milioni di euro da fondi pubblici, l’intervento è stato realizzato da Termotecnica Sebina, oggi parte della Business Unit Construction Solutions di City Green Light, con la collaborazione dell’impresa Duci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it