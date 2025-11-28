Simulazione di un incidente industriale il messaggio d' allerta arriva sul cellulare

Intorno alle ore 9 di venerdì 28 novembre, molti cittadini di Ceriano Laghetto e dei comuni limitrofi riceveranno sul proprio cellulare un messaggio di allerta per un incidente industriale. Fortunatamente si tratta solo di un’esercitazione messa in campo dalla protezione civile e organizzata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

simulazione di un incidente industriale il messaggio d allerta arriva sul cellulare

© Monzatoday.it - Simulazione di un incidente industriale, il messaggio d'allerta arriva sul cellulare

