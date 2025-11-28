Simonetta Guarino al Sipario Strappato di Arenzano con Signora dentro

Genovatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con la comicità sabato 29 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165): in scena “Signora dentro”, scritto e interpretato da Simonetta Guarino.Attrice e comica di talento, nota al pubblico televisivo per il ruolo della zia del baronetto Jean. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

simonetta guarino sipario strappatoSimonetta Guarino al Sipario Strappato di Arenzano con “Signora dentro” - Attrice e comica di talento, nota al pubblico televisivo per il ruolo della zia del baronetto Jean Claude nel format “Sensualità a corte” del “Gialappa Show”, aveva già conquistato il pubblico di ... Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Simonetta Guarino Sipario Strappato