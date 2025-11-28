Simonetta Guarino al Sipario Strappato di Arenzano con Signora dentro
Appuntamento con la comicità sabato 29 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165): in scena “Signora dentro”, scritto e interpretato da Simonetta Guarino.Attrice e comica di talento, nota al pubblico televisivo per il ruolo della zia del baronetto Jean. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sabato 29 novembre ore 21 "SIGNORA DENTRO" di e con Simonetta Guarino dedicato a Luciana Costantino Teatro Il Sipario Strappato, via Marconi 165 Arenzano info e prenotazioni www.ilsipariostrappato.it, www.liveticket.it, 3396539121, 3534369 - facebook.com Vai su Facebook
