Simone mima un atto sessuale tenendo in braccio Grazia al GF | Due secondi guarda che le ho fatto

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova bufera rischia di abbattersi su un concorrente del Grande Fratello. Dopo avere pesantemente condannato Omer Elomari per avere mostrato gli slip, Simone De Bianchi riesce a fare peggio e, approfittando di un momento di vicinanza, mima nei confronti di Grazia Kendi un volgare atto sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

simone mima atto sessualeSimone mima un atto sessuale tenendo in braccio Grazia al GF: “Due secondi, guarda che le ho fatto” - Dopo avere pesantemente condannato Omer Elomari per avere mostrato gli slip, Simone De Bianchi riesce a fare peggio e, ... Segnala fanpage.it

Corona insulta Lucarelli a teatro e mima un atto sessuale con la sua sagoma: “Non sono tranquilla, c’è aria tossica” - Fabrizio Corona senza freni durante la serata a teatro di Gurulandia, in scena sia a Milano che a Torino nei giorni scorsi, dove l'ex ... fanpage.it scrive

Fabrizio Corona sul palco insulta Selvaggia Lucarelli e mima un atto sessuale con la sua sagoma. La giornalista: “Aria tossica e pericolosa” - Tira un’aria tossica e pericolosa, e francamente io non mi sento per niente tranquilla”. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Mima Atto Sessuale