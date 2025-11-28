Simone Cicalone a Come States? — Violenza nelle metro impunità e il business che non si vede

Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, l'ospite è Simone Cicalone: creator, documentarista urbano e una delle voci più scomode quando si parla di sicurezza nelle nostre città. Una conversazione che parte dall'episodio che ha scosso il web: l'aggressione subita da Cicalone nella metro di Roma. Chi erano gli aggressori? Perché non si è difeso? E soprattutto: che conseguenze rischiano realmente, in un sistema dove—se sopravvivi—le lesioni non sono considerate “gravi” e quindi non accade quasi nulla? Si entra poi nel cuore del problema: c'è un business organizzato dietro borseggi, furti e violenze? Cicalone racconta la verità sui limiti dei vigilantes, su cosa significa essere “il nemico dei loro incassi”, e su come funziona veramente il mercato della criminalità diffusa nelle metropolitane italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

