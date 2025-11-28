Simone Cicalone a Come States? — Violenza nelle metro impunità e il business che non si vede
Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, l'ospite è Simone Cicalone: creator, documentarista urbano e una delle voci più scomode quando si parla di sicurezza nelle nostre città. Una conversazione che parte dall'episodio che ha scosso il web: l'aggressione subita da Cicalone nella metro di Roma. Chi erano gli aggressori? Perché non si è difeso? E soprattutto: che conseguenze rischiano realmente, in un sistema dove—se sopravvivi—le lesioni non sono considerate “gravi” e quindi non accade quasi nulla? Si entra poi nel cuore del problema: c'è un business organizzato dietro borseggi, furti e violenze? Cicalone racconta la verità sui limiti dei vigilantes, su cosa significa essere “il nemico dei loro incassi”, e su come funziona veramente il mercato della criminalità diffusa nelle metropolitane italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Flash-Mob a Ottaviano per Cicalone: “Vogliamo più sicurezza in metro” ? Un flash-mob si è tenuto a Ottaviano in solidarietà a Simone Cicalone, lo youtuber romano noto per i video sui borseggiatori, tornato sul luogo della sua recente aggressione insieme - facebook.com Vai su Facebook
Qualche giorno fa lo youtuber Simone Cicalone è stato aggredito nella stazione della metropolitana di Roma. Filippo Roma lo ha incontrato per capire cosa sia davvero successo a quello che molti chiamano il “paladino degli antiborseggiatori” #LeIene Vai su X
Simone ‘Cicalone’ denuncia: “Borseggiatori ci hanno aggrediti: presi a calci e sputi” - Il fatto sarebbe avvenuto, secondo quanto riporta La Repubblica, poco prima delle 18 di ieri alla fermata ... Lo riporta fanpage.it
'Cicalone' aggredito dai borseggiatori in metro a Roma, lo youtuber: “Infami veri” - Questa la didascalia che accompagna una storia su Instagram di Simone Ruzzi detto 'Cicalone', l'ex pugile e ora youtuber che denuncia episodi di criminalità a Roma: ... Lo riporta romatoday.it
Cicalone aggredito e massacrato in metro a Roma. Lo youtuber che filma i borseggiatori in ospedale: “Infami veri” - Lo scrive su una foto della storia su Instagram lo youtuber Simone Ruzzi detto ‘Cicalone’. Si legge su quotidiano.net