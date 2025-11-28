Silvi la nonna più famosa dei social | dalla fame in Toscana ai TikTok Awards 2025
La forza della semplicità, l’ironia toscana, le mani sempre in pasta e una vita che sembra uscita da un romanzo popolare. È così che Silvana Bini, conosciuta in rete come Nonna Silvi, è diventata la Creator dell’Anno ai TikTok Awards 2025, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato ai nuovi talenti digitali della piattaforma. A 83 anni, la massaia toscana più famosa del web non è solo un fenomeno social: è il simbolo di un’Italia che resiste, che lavora, che sorride senza perdere mai la schiettezza. Ed è proprio questa autenticità ad averla trasformata in una star globale della cucina casalinga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
