Signora lei mi deve 6mila euro | arrestato finto avvocato napoletano
Tenta la truffa del finto avvocato ma viene bloccato dai carabinieri prima che possa appropriarsi di soldi e gioielli della vittima. E' accaduto a Ruviano. Ad intervenire sono stati i militari della Stazione di Ruviano-Caiazzo. I fatti sono avvenuti mercoledì 26 novembre. Il sedicente avvocato -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
