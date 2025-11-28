SIGNIFICARE – minori famiglie comunità | parte il progetto a Mercato San Severino

Si terrà il prossimo 1 Dicembre 2025, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Mercato San Severino, l’evento di presentazione ufficiale del progettoSIGNIFICAREminori, famiglie, comunità”, un intervento innovativo pensato per rafforzare la rete educativa e contrastare la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

