Sigilli all’ex fabbrica struttura pericolante ma usata come magazzino

Prato, 28 novembre 2025 – Quei sigilli con la fettuccia bianca e rossa non sono passati inosservati ai cittadini e ai residenti di via Ferrucci perché quella porzione di immobile interdetto con sequestro penale ad opera dei carabinieri del Nipaaf di Prato (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) interessa uno degli opifici storici del distretto: l'ex lanificio Sanesi. In particolare a finire sotto sequestro è stata una porzione dell'immobile che in tutto misura oltre 10mila metri quadrati e interessa quella area che due decenni fa andò a fuoco. Sembra che le indagini dei carabinieri forestali siano partite da un esposto.

