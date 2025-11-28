Sigilli al Centro comunale di raccolta | irregolarità sul deposito dei rifiuti

OSTUNI - Non è attualmente possibile, e non lo sarà prossimamente, conferire rifiuti presso il Centro comunale di raccolta di via Foggia a Ostuni. Nella giornata di oggi, venerdì 28 novembre 2025, infatti, il medesimo Ccr è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della Capitaneria di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

