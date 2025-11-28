Siena premiate due innovatrici italiane a ‘Empowering Women in Agrifood’

SIENA – Con la cerimonia conclusiva svoltasi al Santa Chiara Lab dell’università di Siena, la quarta edizione italiana di Empowering Women in Agrifood ha celebrato i progetti di dieci imprenditrici impegnate a sviluppare soluzioni innovative per il settore agroalimentare. Il Demo Day del 27 novembre ha rappresentato il traguardo di un percorso di sei mesi promosso da Eit Food e coordinato in Italia dal Future Food Institute, confermando il ruolo centrale del programma nel sostegno all’imprenditoria femminile. Nel corso dell’evento, le partecipanti hanno illustrato i propri progetti davanti a una giuria composta da esperti, tra cui rappresentanti di realtà innovative, docenti universitari e investitori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it