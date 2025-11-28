Sicurezza Fratelli d' Italia contro l' esercito in zona stazione con Strade sicure | Non è la soluzione più efficace

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella commissione consiliare di ieri in Consiglio comunale,  è stata discussa la petizione, sostenuto dal gruppo consigliare della Pigna, che chiedeva l’invio dell’esercito a Ravenna con il progetto “Strade sicure” per affrontare le criticità legate alla sicurezza urbana. Il tema è stato bocciato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

